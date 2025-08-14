Podignuto sedam optužnica u vezi sa slučajem pronalaska 31 deteta u kući kod Brčkog

Danas pre 6 sati  |  Klix.ba
Podignuto sedam optužnica u vezi sa slučajem pronalaska 31 deteta u kući kod Brčkog

Tužilaštvo Brčko Distrikta podiglo je sedam optužnica u vezi sa slučajem pronalaska 31 deteta u jednoj kući u naselju Ivici.

Prema informacijama koje su potvrđene za Klix.ba, dosad je potvrđeno pet optužnica, dok se potvrda za preostale dve očekuje ubrzo. Prema informacijama kojima raspolaže Klix.ba, Osnovni sud u Brčkom potvrdio je optužnice koje terete osumnjičene za krivično delo zanemarivanje deteta u pet slučajeva. Takođe, preostale dve optužnice nalaze se u završnoj fazi potvrđivanja. U ovom slučaju je nakon privođenja i saslušanja više osoba, za dve određena mera pritvora, koja je
