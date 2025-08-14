Partizan u Edinburgu traži preokret za plej-of Lige konferencije

RTV pre 7 minuta  |  RTS, RTV
EDINBURG - Fudbaleri Partizana igraće protiv Hibernijana u Edinburgu revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Susret srpskog i škotskog kluba u Beogradu okončan je pobedom Hibernijana rezultatom 2:0. Pred Partizanom je zahtevan zadatak – da nadoknadi rezultatski zaostatak, odnosno da dođe do preokreta. Podsetimo, Partizan je do trećeg kola stigao ubedljivim nastupima protiv ukrajinske Oleksandrije. U prvom meču u gostima pobedio je sa 2:0, a u revanšu u Beogradu upisao ubedljivih 4:0 i time najavio da bi ova sezona mogla doneti nešto stabilniju formu na evropskoj sceni.
