Partizan u Edinburgu traži preokret za plej-of Lige konferencije

EDINBURG - Fudbaleri Partizana igraće protiv Hibernijana u Edinburgu revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Susret srpskog i škotskog kluba u Beogradu okončan je pobedom Hibernijana rezultatom 2:0. Pred Partizanom je zahtevan zadatak – da nadoknadi rezultatski zaostatak, odnosno da dođe do preokreta. Podsetimo, Partizan je do trećeg kola stigao ubedljivim nastupima protiv ukrajinske Oleksandrije. U prvom meču u gostima pobedio je sa 2:0, a u revanšu u Beogradu upisao ubedljivih 4:0 i time najavio da bi ova sezona mogla doneti nešto stabilniju formu na evropskoj sceni.