“Otpisani” Partizan veruje u prolaz (21, sastavi)

Nadam se jednoj otvorenoj borbi i ne mislimo da se predajemo – Srđan Blagojević, šef stručnog štaba Partizana, optimista pred revanš sa Hibernijanom

Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može – Njegoševe reči najbolje oslikavaju trenutnu situaciju crno-belih na evropskoj sceni. Partizan večeras gostuje Hibernijanu u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije i više nema pravo na popravni. Ipak, pred vicešampionom Srbije je veoma težak zadatak, s obzirom na to da u Edinburgu mora da nadoknadi dva gola zaostatka, jer su Hibsi na krilima Martina Bojla, ali i sudije Faruđe, slavili sa 2:0 u