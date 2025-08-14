“Otpisani” Partizan veruje u prolaz (21, sastavi)

Sportski žurnal pre 2 minuta
“Otpisani” Partizan veruje u prolaz (21, sastavi)

Nadam se jednoj otvorenoj borbi i ne mislimo da se predajemo – Srđan Blagojević, šef stručnog štaba Partizana, optimista pred revanš sa Hibernijanom

Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može – Njegoševe reči najbolje oslikavaju trenutnu situaciju crno-belih na evropskoj sceni. Partizan večeras gostuje Hibernijanu u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije i više nema pravo na popravni. Ipak, pred vicešampionom Srbije je veoma težak zadatak, s obzirom na to da u Edinburgu mora da nadoknadi dva gola zaostatka, jer su Hibsi na krilima Martina Bojla, ali i sudije Faruđe, slavili sa 2:0 u
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Bugari sude Partizanu u Škotskoj

Bugari sude Partizanu u Škotskoj

Sputnik pre 1 minut
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Hibernijan - Partizan u revanšu 3. kola kvalifikacija za lk

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Hibernijan - Partizan u revanšu 3. kola kvalifikacija za lk

Telegraf pre 51 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Legija - AEK Larnaka u revanšu 3. kola kvalifikacija za LE

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Legija - AEK Larnaka u revanšu 3. kola kvalifikacija za LE

Telegraf pre 21 minuta
Partizanove bebe sanjaju čudo u škotskoj: Evo gde možete pratiti prenos meča Hibernijan - Partizan

Partizanove bebe sanjaju čudo u škotskoj: Evo gde možete pratiti prenos meča Hibernijan - Partizan

Kurir pre 1 sat
Kad i gde možete gledati revanš meč Hibernijan – Partizan?

Kad i gde možete gledati revanš meč Hibernijan – Partizan?

Danas pre 7 sati
Srđan Blagojević: „Imam jednu dilemu…“

Srđan Blagojević: „Imam jednu dilemu…“

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

“Otpisani” Partizan veruje u prolaz (21, sastavi)

“Otpisani” Partizan veruje u prolaz (21, sastavi)

Sportski žurnal pre 2 minuta
Bugari sude Partizanu u Škotskoj

Bugari sude Partizanu u Škotskoj

Sputnik pre 1 minut
Iznenađenje dana u Sinsinatiju: Fric izgubio od broja 136

Iznenađenje dana u Sinsinatiju: Fric izgubio od broja 136

Sport klub pre 52 minuta
Endiaje u Al Džaziri za duplo više para nego što je plaćen Adani

Endiaje u Al Džaziri za duplo više para nego što je plaćen Adani

Sportski žurnal pre 22 minuta
Ana Ivanović pokazala više nego što je planirala! Bivša teniserka obukla haljinu sa visokim izrezom, pa kad je sela na…

Ana Ivanović pokazala više nego što je planirala! Bivša teniserka obukla haljinu sa visokim izrezom, pa kad je sela na stene... (foto)

Kurir pre 17 minuta