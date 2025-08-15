Nekadašnji igrač Crvene zvezde Ilija Najdoski: Navijači će protiv Pafosa biti 12. igrač Zvezde

Dnevnik pre 1 sat
Nekadašnji igrač Crvene zvezde Ilija Najdoski: Navijači će protiv Pafosa biti 12. igrač Zvezde

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Ilija Najdoski izjavio je da će navijači biti 12. igrač "crveno-belih" na duelu sa Pafosom.

Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak, 19. avgusta od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati Pafos u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u LŠ. "Pafos je sjajan tim i težak protivnik. Nije ekipa za potcenjivanje. Gledao sam utakmice Pafosa kod njih je skoro čitav tim sastavljen od stranaca. Imaju trenera Španca, tako da nije naivan tim. Oprez treba da bude prisutan na obe utakmice, nisu slučajno došli do plej-ofa kvalifikacionog dela Lige šampiona. Ne
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Najdoski: Navijači će protiv Pafosa biti 12. igrač Zvezde

Najdoski: Navijači će protiv Pafosa biti 12. igrač Zvezde

Sportski žurnal pre 0 minuta
Gazanigin košmar: Golman Đirone častio goste iz Madrida

Gazanigin košmar: Golman Đirone častio goste iz Madrida

Sport klub pre 20 minuta
Nesvakidašnji početak La Lige - "Pomračenje uma" Gazanige, Rajo "protutnjao" kroz Đironu

Nesvakidašnji početak La Lige - "Pomračenje uma" Gazanige, Rajo "protutnjao" kroz Đironu

Sportske.net pre 15 minuta
Mladost - crvena zvezda: Crveno-beli poveli u Lučanima

Mladost - crvena zvezda: Crveno-beli poveli u Lučanima

Kurir pre 20 minuta
UŽIVO Zvezda konačno vodi – idealan trenutak za gol

UŽIVO Zvezda konačno vodi – idealan trenutak za gol

Nova pre 25 minuta
"Pčelice" izujedale Đironu na otvaranju La Lige

"Pčelice" izujedale Đironu na otvaranju La Lige

B92 pre 20 minuta
POLUVREME - "Projektil" Lučića umirio Zvezdu!

POLUVREME - "Projektil" Lučića umirio Zvezdu!

Sportske.net pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga Šampiona

Sport, najnovije vesti »

Preminuo Vladimir Niškanović, novinar sportske rubrike u Danasu

Preminuo Vladimir Niškanović, novinar sportske rubrike u Danasu

Danas pre 50 minuta
Pripreme i nastupi košarkaških reprezentacija Srbije pred Evrobasket i EP do 16 godina

Pripreme i nastupi košarkaških reprezentacija Srbije pred Evrobasket i EP do 16 godina

Naslovi.ai pre 7 minuta
„Orlići“ uništili Slovence, a sada za titulu prvaka Evrope!

„Orlići“ uništili Slovence, a sada za titulu prvaka Evrope!

Sport klub pre 25 minuta
Kadeti Srbije razbili Sloveniju za plasman u finale Evrobasketa!

Kadeti Srbije razbili Sloveniju za plasman u finale Evrobasketa!

RTV pre 25 minuta
Raspucali se Česi

Raspucali se Česi

RTS pre 10 minuta