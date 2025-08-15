Nekadašnji igrač Crvene zvezde Ilija Najdoski: Navijači će protiv Pafosa biti 12. igrač Zvezde

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Ilija Najdoski izjavio je da će navijači biti 12. igrač "crveno-belih" na duelu sa Pafosom.

Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak, 19. avgusta od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati Pafos u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u LŠ. "Pafos je sjajan tim i težak protivnik. Nije ekipa za potcenjivanje. Gledao sam utakmice Pafosa kod njih je skoro čitav tim sastavljen od stranaca. Imaju trenera Španca, tako da nije naivan tim. Oprez treba da bude prisutan na obe utakmice, nisu slučajno došli do plej-ofa kvalifikacionog dela Lige šampiona. Ne