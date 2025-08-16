Karlos Alkaraz na žestokom udaru posle burne proslave! Španac ovo nije očekivao: Napali ga sa svih strana, jedan detalj posebno "bode oči"

Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Sinsinatija posle velike borbe i pobede protiv Andreja Rubljova u tri seta (6:3, 4:6, 7:5).

Dugo se mučio Alkaraz da slomi otpor Rubljova, na kraju je u tome uspeo i u polufinalu će igrati protiv Zvereva koji je bio bolji od Šeltona. Ipak, proslava pobede mladog Španca brzo je dospela u centar pažnje svetske javnosti. Karlitos je posebno emotivno proslavio ovaj trijumf, glasno je uzviknuo "vamos" i busao se u grudi, te se našao na žestokom udaru javnosti. Italijani su prednjačili sa negativnim komentarima, gde se mogu pročitati različite zamerke na ovakav