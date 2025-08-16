"Orlići" u borbi za zlato: Evo kada i gde možete da gledate direktan prenos meča Srbija - Litvanija

Kurir pre 25 minuta
"Orlići" u borbi za zlato: Evo kada i gde možete da gledate direktan prenos meča Srbija - Litvanija
Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva. "Orlići" su u polufinalu bili bolji od Slovenije sa 90:58 (26:17, 19:6, 22:21, 23:14) i u finalnom meču igraće protiv Litvanije (subota, 19.00). Sva dešavanja pre, za vreme i posle finalnog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na Jutjub kanalu FIBA. Šta vi mislite, hoće li kadeti Srbije stići do zlata na Eurobasketu? Pišite nam u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Košarkaši Srbije pobedili Češku na turniru u Minhenu

Košarkaši Srbije pobedili Češku na turniru u Minhenu

Nedeljnik pre 26 minuta
Pešić: Nemamo kontinuitet igre u odbrani; Bogdanović: Još uvek vežbamo i treniramo

Pešić: Nemamo kontinuitet igre u odbrani; Bogdanović: Još uvek vežbamo i treniramo

RTS pre 11 minuta
Košarkaški kadeti Srbije igraju za evropsku titulu: Na korak od zlatne istorije

Košarkaški kadeti Srbije igraju za evropsku titulu: Na korak od zlatne istorije

Euronews pre 20 minuta
Kad Srbija igra za titulu Eurobasketa? Kusturica "režira" zlato, a prenos samo na jednom mestu

Kad Srbija igra za titulu Eurobasketa? Kusturica "režira" zlato, a prenos samo na jednom mestu

Mondo pre 35 minuta
"Trener Pešić je to ukrao!" Amerikanci se oglasili zbog selektora Srbije: "Optužili ga za pljačku" i poslali poruku čitavoj…

"Trener Pešić je to ukrao!" Amerikanci se oglasili zbog selektora Srbije: "Optužili ga za pljačku" i poslali poruku čitavoj planeti! (video)

Kurir pre 0 minuta
"Jokić je lud": Ameri poludeli nakon Nikolinog poteza u dresu Srbije (video)

"Jokić je lud": Ameri poludeli nakon Nikolinog poteza u dresu Srbije (video)

Večernje novosti pre 6 minuta
Nikola Jokić očitao lekciju saigraču: Zbog ovoga mu se divi cela Srbija (video)

Nikola Jokić očitao lekciju saigraču: Zbog ovoga mu se divi cela Srbija (video)

Večernje novosti pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoSlovenijaEurobasketLitvanijaSrbija LitvanijaJutjubFIBAsrbija

Sport, najnovije vesti »

Pešić: Nemamo kontinuitet igre u odbrani; Bogdanović: Još uvek vežbamo i treniramo

Pešić: Nemamo kontinuitet igre u odbrani; Bogdanović: Još uvek vežbamo i treniramo

RTS pre 11 minuta
Košarkaši Srbije pobedili Češku na turniru u Minhenu

Košarkaši Srbije pobedili Češku na turniru u Minhenu

Nedeljnik pre 26 minuta
Katai het-trikom u Lučanima "izbrojao" do 139 i iza sebe ostavio dve Zvezdine legende!

Katai het-trikom u Lučanima "izbrojao" do 139 i iza sebe ostavio dve Zvezdine legende!

Sportske.net pre 25 minuta
Vojvodina dva koraka do istorije

Vojvodina dva koraka do istorije

Sportski žurnal pre 25 minuta
Lids čeka Mitrovića, kao i Njukasl

Lids čeka Mitrovića, kao i Njukasl

Sportski žurnal pre 5 minuta