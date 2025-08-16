"Orlići" u borbi za zlato: Evo kada i gde možete da gledate direktan prenos meča Srbija - Litvanija

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva. "Orlići" su u polufinalu bili bolji od Slovenije sa 90:58 (26:17, 19:6, 22:21, 23:14) i u finalnom meču igraće protiv Litvanije (subota, 19.00). Sva dešavanja pre, za vreme i posle finalnog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na Jutjub kanalu FIBA. Šta vi mislite, hoće li kadeti Srbije stići do zlata na Eurobasketu? Pišite nam u