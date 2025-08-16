"Orlići" danas napadaju evropsko zlato, ovo je termin finala!

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 16 godina, plasirala se u finale Evrobasketa koji se održava u gruzijskom Tbilisiju. "Orlići" su fenomenalnom igrom u polufinalu "pregazili" vršnjake iz Slovenije i slavili sa ubedljivih 90:58, a danas ih očekuje meč za evropsku titulu.

Srbija će u finalu Evrobasketa od 19 sati igrati protiv selekcije Litvanije. Selektor "orlića" Stevan Mijović govorio je nakon utakmice protiv Slovenaca i poručio da će njegovi momci učiniti sve kako bi se popeli na "krov Evrope". „Odigrali smo pravu mušku utakmicu, koncentrisani od početaka do kraja. Nismo dali Slovencima prostora za bilo kakvu njihovu igru. Svaki igrač je dao maksimum, odradio šta smo se dogovorili. Želeli smo mnogo više finale od njih i zato je