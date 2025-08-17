Uspela provera: Srbija osvojila turnir i uzvratila domaćinu za poraz u finalu Mundobasketa

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Nemačku u Minhenu u finalu DBB Superkupa sa 91:81 (18:15, 20:17, 32:23, 21:26).

Bila je ovo repriza finala Mundobasketa 2023, ali ovoga puta su slavili izabranici Svetislava Pešića. U prvoj deonici viđena je izjednačena borba, a posle deset minuta Srbija je imala tri poena prednosti (18:15). Uspeli su Nemci početkom druge četvrine da dođu i do vođstva (25:22), ali su Orlovi tada napravili seriju od 9:0 i na veliki odmor se otišlo rezultatom 32:38. Srbija je bila izuzetno efikasna u trećoj četvrtini. Dobili su je izabranici Svetislava Pešića sa