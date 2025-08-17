A, SAD - spektakl! Alkaraz udara na Sinera za titulu! Ceo teniski svet će pratiti večerašnji meč...

Kurir pre 1 sat
A, SAD - spektakl! Alkaraz udara na Sinera za titulu! Ceo teniski svet će pratiti večerašnji meč...

Španski teniser Karlos Alkaraz igraće u finalu mastersa u Sinsinatiju protiv Janika Sinera pošto je noćas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandera Zvereva rezultatom 2:0 (6:4, 6:3) za sat i 45 minuta.

U prvom setu Špancu je bio dovoljan jedan brejk da povede 1:0. Alkaraz je u drugom setu takođe prvi stigao do brejka, ali je Zverev ekspresno uzvratio. Španac zatim pravi novi brejk i tako rešava pitanje pobednika. Podsećamo, ranije je Janik Siner pobedio Terensa Atmana, 136. igrača planete, rezultatom 2:0 (7:6(7:4)), 6:2. Finale je na programu večeras od 21 čas po srpskom vremenu. Nema sumnje da će ceo teniski svet ovo pratiti...
