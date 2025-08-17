Orlovi porazili svetskog šampiona

Srbija osvojila Superkup u Minhenu i nastavila seriju nepobedivosti u pripremnom periodu pred Evrobasket

Reprezentacija Srbije je u finalu Superkupa u Minhenu savladala domaćina Nemačku – 91:81 i tako nastavila beprekoran trijumfalni niz od čak šest utakmica u pripremnom periodu za Evropsko prvenstvo. Za razliku od prethodnih utakmica, susret s Nemačkom izabranici Svetislava Pešića otvorili su vrlo dobro od uvodnih minuta. Požrtvovanje i agreisvnost u odbrani bili su polazna osnova za tečan i kvalitetan napad, a posledica lepih minijatura na oba kraja parketa početna