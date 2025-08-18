Đoković ostao sedmi na ATP listi, Siner i dalje prvi

RTS pre 2 sata
Đoković ostao sedmi na ATP listi, Siner i dalje prvi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je sedmo mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.130 bodova, dok je Italijan Janik Siner i dalje prvi sa 11.480.

Španac Karlos Alkaraz je drugi teniser sveta sa 9.240 poena, dok se Nemac Aleksandar Zverev nalazi na trećoj poziciji sa 6.230 bodova. Amerikanac Tejlor Fric je četvrti teniser sveta, dok se Britanac Džek Drejper nalazi na petom mestu ATP liste. Amerikanac Ben Šelton je šesti igrač na ATP listi, dok je Đoković sedmi teniser sveta. U TOP 10 najboljih tenisera sveta nalaze se još Australijanac Aleks de Minor, Rus Karen Hačanov i Italijan Lorenco Muzeti.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Đoković ostao sedmi na ATP rang listi: Siner i dalje neprikosnoveno prvi

Đoković ostao sedmi na ATP rang listi: Siner i dalje neprikosnoveno prvi

Euronews pre 7 minuta
Đoković ne mrda – Rus „uskočio“ u Top 10

Đoković ne mrda – Rus „uskočio“ u Top 10

Sputnik pre 1 minut
Međedović uz mini dramu do 2. kola u SAD

Međedović uz mini dramu do 2. kola u SAD

Sandžak press pre 1 sat
Đoković zadržao sedmo mesto: Srpski teniseri napredovali na ATP listi

Đoković zadržao sedmo mesto: Srpski teniseri napredovali na ATP listi

Dnevnik pre 42 minuta
Međedović „slomio“ Francuza: Britanac ga čeka u narednom meču u Vinston-Sejlemu

Međedović „slomio“ Francuza: Britanac ga čeka u narednom meču u Vinston-Sejlemu

Dnevnik pre 1 sat
Novak Đoković zadržao sedmo mesto na ATP listi

Novak Đoković zadržao sedmo mesto na ATP listi

Danas pre 1 sat
Kako izgleda ATP lista pred US Open? Novak će zbog jedne stvari biti u problemu

Kako izgleda ATP lista pred US Open? Novak će zbog jedne stvari biti u problemu

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPATP listaKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Imaće ko da navija i za Pafos na "Marakani", Kiprani optimisti pred put u Beograd!

Imaće ko da navija i za Pafos na "Marakani", Kiprani optimisti pred put u Beograd!

Sportske.net pre 11 minuta
Legendarni Tomas Miler debitovao u MLS: Slavni fudbaler posle 25 godina u Bajernu, zaigrao za drugi klub!

Legendarni Tomas Miler debitovao u MLS: Slavni fudbaler posle 25 godina u Bajernu, zaigrao za drugi klub!

Kurir pre 12 minuta
Da li će David Luiz igrati na Marakani? Stigao odgovor iz Pafosa

Da li će David Luiz igrati na Marakani? Stigao odgovor iz Pafosa

Nova pre 12 minuta
Pobedio rak, a sada se vraća tamo gde je procvetao: Utreht vratio Halera u svoje redove

Pobedio rak, a sada se vraća tamo gde je procvetao: Utreht vratio Halera u svoje redove

Euronews pre 1 minut
Poznato da li će Dončić igrati protiv Srbije u Beogradu

Poznato da li će Dončić igrati protiv Srbije u Beogradu

Sputnik pre 1 minut