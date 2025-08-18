Đoković zadržao poziciju na ATP listi

Sportski žurnal pre 29 minuta
Đoković zadržao poziciju na ATP listi

Siner i dalje prvi

Novak Đoković zadržao je sedmo mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.130 bodova, dok je Italijan Janik Siner i dalje prvi sa 11.480. Španac Karlos Alkaraz je drugi teniser sveta sa 9.240 poena, dok se Nemac Aleksandar Zverev nalazi na trećoj poziciji sa 6.230 bodova. Amerikanac Tejlor Fric je četvrti teniser sveta, dok se Britanac Džek Drejper nalazi na petom mestu ATP liste. Amerikanac Ben Šelton je šesti igrač na ATP listi, dok je Đoković sedmi teniser sveta. U
