Crvena ZVEZDA - PAFOS: Milojević odabrao 11 startera! Jedna promena u ofanzivi

Kurir pre 20 minuta
Od najnovijeg Hronološki Trener Vladan Milojević odabrao je startnih 11 za meč protiv Pafosa.

U timu je Mirko Ivanić, a nema očekivanog Bruna Duartea. U timu je Piter Olajinka. CRVENA ZVEZDA - PAFOS Stadion: Rajko Mitić Sudija: Alehandro Ernandez (Španija) CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan - Badžo, Elšnik - Babika, Ivanić, Olajinka - Endijaj. Trener: Vladan Milojević PAFOS: Mihail - Korea, Goldar, Lukasen, Pileas - Šunjić, Pepe - Dragomir, Tanković, Bruno - Anderson. Trener: Huan Karlos Karsedo CRVENA ZVEZDA - PAFOS Stadion:
