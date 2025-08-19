Sahranjen Den Tana

Sahranjen Den Tana

Nekadašnji biznismen, fudbaler, glumac i predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda Dobrivoje Tanasijević - Den Tana sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu.

Sahrani su, između ostalih, prisustvovali i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković, predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić, generalni sekretar FSS-a Branko Radujko, predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda Svetozar Mijailović i generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić, prenela je
