Matić dobio ponudu iz Italije, već se sastao sa predsednikom kluba i trenerom

Nova pre 2 sata  |  Autor: Dušan Marković
Matić dobio ponudu iz Italije, već se sastao sa predsednikom kluba i trenerom

Iako je u poznim igračkim godinama, Nemanja Matić i dalje izaziva interesovanje evropskih klubova.

Nekadašnji reprezentativac Srbije i bivši član Mančester junajteda, Čelsija i Rome raskinuo je ugovor sa Lionom, a ponuda nije manjkalo. Prema informacijama Đanluke Di Marcija, Matić je u ponedeljak imao sastanak sa trenerom Sasuola Fabiom Grosom i sportskim direktorom Đovanijem Karnevalijem, a razgovaralo se o njegovom dolasku u klub. Pozitivni signali stigli su nakon tog razgovora – Matić želi da kraj karijere provede u radu sa mladim fudbalerima, a Sasuolo je sa
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Bivši reprezentativac Srbije u seriji a? Nemanja Matić u pregovorima sa italijanskim klubom! Interesantan transfer: Srbi baš…

Bivši reprezentativac Srbije u seriji a? Nemanja Matić u pregovorima sa italijanskim klubom! Interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Hot sport pre 13 minuta
Piksi objavio spisak reprezentativaca za duel sa letonijom i engleskom: Srđanova ‘beba’ našla svoje mesto u A selekciji…

Piksi objavio spisak reprezentativaca za duel sa letonijom i engleskom: Srđanova ‘beba’ našla svoje mesto u A selekciji! Interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Hot sport pre 12 minuta
Dragan Stojković sastavio spisak reprezentativaca za septembarski dvomeč : Ima povratnika, ali i debitanata

Dragan Stojković sastavio spisak reprezentativaca za septembarski dvomeč : Ima povratnika, ali i debitanata

Euronews pre 1 sat
Na Piksijevom spisku i Ognjen Ugrešić: Srbija je ukrala Mađarskoj Partizanovu "bebu"

Na Piksijevom spisku i Ognjen Ugrešić: Srbija je ukrala Mađarskoj Partizanovu "bebu"

Mondo pre 2 sata
Piksi vratio jednog Milinković-Savića, tu je i otkrovenje Partizana

Piksi vratio jednog Milinković-Savića, tu je i otkrovenje Partizana

B92 pre 2 sata
Piksijev spisak iznenadio mnoge; Povratak tandema sa EP, dva fudbalera Zvezde i šansa vunderkindu Partizana!

Piksijev spisak iznenadio mnoge; Povratak tandema sa EP, dva fudbalera Zvezde i šansa vunderkindu Partizana!

Telegraf pre 1 sat
Piksi iznenadio Srbiju! Milinković Savić igra protiv Engleske, ali i još jedan "otpisani"?

Piksi iznenadio Srbiju! Milinković Savić igra protiv Engleske, ali i još jedan "otpisani"?

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČelsiMančester JunajtedItalijaNemanja Matić

Sport, najnovije vesti »

Sahranjen bivši fudbaler i predsednik Crvene zvezde Dobrivoje Tanasijević

Sahranjen bivši fudbaler i predsednik Crvene zvezde Dobrivoje Tanasijević

RTV pre 8 minuta
Sahranjen Den Tana - prisutni Dačić, Džajić, Stojković,...

Sahranjen Den Tana - prisutni Dačić, Džajić, Stojković,...

RTS pre 8 minuta
Vučević odlučio: Evo gde nastavlja karijeru! Interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Vučević odlučio: Evo gde nastavlja karijeru! Interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Hot sport pre 13 minuta
Nba zvezda o Jokiću: „Jedan od najtežih za čuvanje!“ interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Nba zvezda o Jokiću: „Jedan od najtežih za čuvanje!“ interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Hot sport pre 13 minuta
Klub mora da izabere: Srbi su jedan drugome direktna konkurencija! Interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Klub mora da izabere: Srbi su jedan drugome direktna konkurencija! Interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Hot sport pre 13 minuta