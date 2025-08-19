Održana komemoracija Den Tani; Terzić: Zvezda mu je bila više od kluba

RTS pre 41 minuta
Održana komemoracija Den Tani; Terzić: Zvezda mu je bila više od kluba

Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg fudbalera i predsednika Crvene zvezde Dobrivoja Tanasijevića - Den Tane održana je danas na stadionu "Rajko Mitić" u prisustvu porodice, prijatelja, čelnih ljudi crveno-belih, Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i brojnih legendi.

Miša Smiljanić je pročitao govor legendarnog Perice Radenkovića, velikog prijatelj Den Tane, čije je druženje trajalo skoro 80 godina. "Počeli smo druženje u Zvezdi, u ekonomatu, verovali smo da ćemo biti vrhunski fudbaleri. Skoro sve snove smo ostvarili, bio si čovek neverovatne energije, neobične sudbine. Tu gde smo počeli, tu se i opraštamo", napisao je Radenković. Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić oprostio se od Den Tane u ime kluba. "Danas stojimo ovde
