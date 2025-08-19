Sahranjen bivši fudbaler i predsednik Crvene zvezde Dobrivoje Tanasijević

BEOGRAD - Nekadašnji fudbaler i predsednik Crvene zvezde Dobrivoje Tanasijević - Den Tana sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu.

Tanasijević je preminuo pre tri dana u 90. godini. Sahrani su, između ostalih, prisustvovali i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, selektor Srbije Dragan Stojković, predsednik FSS Dragan Džajić, generalni sekretar FSS Branko Radujko, predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović, generalni direktor "crveno-belih" Zvezdan Terzić, sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela, tehnički