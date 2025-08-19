Ovo se ne pamti: Zvezda primila gol u 39. sekundi (VIDEO)

Sport klub pre 37 minuta  |  Autor: Stefan Davidović
Ovo se ne pamti: Zvezda primila gol u 39. sekundi (VIDEO)

Pravi šok na stadionu Crvene Zvezde, šampion Kipra Pafos poveo je nakon samo 39 sekundi igre.

Sport Klub vam pruža priliku da se igrate i vi okušate svoje selektorsko i košarkaško znanje i osvojite vredne nagrade u Evropskom košarkaškom fantaziju. Registrujte svoj tim sada – OVDE. Tek što je kiparski tim krenuo sa centra, već je bilo 0:1. Lopta je došlao do Koreje koji je sa oko 17 metara šutirao i savladao Zvezdinog golmana Mateusa. Teško da navijači crveno-belih pamte ovakav šokantan početak meča na „Marakani", možda se jedino može porediti sa golom
