UŽIVO: Zvezda protiv Kiprana za još jedan ulazak u Ligu šampiona

Crvena zvezda će u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona ugostiti kiparski Pafos (utorak, 21 čas).

Crvena zvezda je lako preskočila prve dve prepreke na putu ka trećem uzastopnom plasmanu u Ligu šampiona. Ostala joj je još jedna, koja takođe nije nepremostiva. Naprotiv, crveno-beli su favoriti u okršaju sa Pafosom, a mogli bi posle utakmice na stadionu „Rajko Mitić“ da širom otvore vrata fudbalskog raja i enormne zarade. Ili, makar da se za korak približe tom ostvarenju. Za razliku od prethodna dva puta, Crvena zvezda će prvi duel igrati kao domaćin. U drugom