UŽIVO: Zvezda protiv Kiprana za još jedan ulazak u Ligu šampiona

Sport klub pre 38 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
UŽIVO: Zvezda protiv Kiprana za još jedan ulazak u Ligu šampiona

Crvena zvezda će u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona ugostiti kiparski Pafos (utorak, 21 čas).

Crvena zvezda je lako preskočila prve dve prepreke na putu ka trećem uzastopnom plasmanu u Ligu šampiona. Ostala joj je još jedna, koja takođe nije nepremostiva. Naprotiv, crveno-beli su favoriti u okršaju sa Pafosom, a mogli bi posle utakmice na stadionu „Rajko Mitić“ da širom otvore vrata fudbalskog raja i enormne zarade. Ili, makar da se za korak približe tom ostvarenju. Za razliku od prethodna dva puta, Crvena zvezda će prvi duel igrati kao domaćin. U drugom
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Zvezdino važno saopštenje pred Pafos: "Molimo sve zvezdaše..."

Zvezdino važno saopštenje pred Pafos: "Molimo sve zvezdaše..."

Sportske.net pre 28 minuta
Kamen bi zaplakao: Održana komemoracija legendarnom ‘Den Tani’! Šteta: Još jedan evroligaški as propušta EuroBasket 2025!…

Kamen bi zaplakao: Održana komemoracija legendarnom ‘Den Tani’! Šteta: Još jedan evroligaški as propušta EuroBasket 2025!

Hot sport pre 47 minuta
Uefa zapretila Crvenoj zvezdi pred Pafos: Klub se oglasio uoči utakmice godine na Marakani

Uefa zapretila Crvenoj zvezdi pred Pafos: Klub se oglasio uoči utakmice godine na Marakani

Mondo pre 8 minuta
Kiparski gavrilo princip! Ko je mladić na grbu pafosa: Uradio je ono što nije smeo! Obešen je sa 19 godina

Kiparski gavrilo princip! Ko je mladić na grbu pafosa: Uradio je ono što nije smeo! Obešen je sa 19 godina

Kurir pre 3 minuta
Kupio restoran u Holivudu za 1 dolar, prodao ga za milione: Evo ko je sada vlasnik čuvenog "Dan Tana's"

Kupio restoran u Holivudu za 1 dolar, prodao ga za milione: Evo ko je sada vlasnik čuvenog "Dan Tana's"

Mondo pre 48 minuta
Zvezda je pod uslovnom kaznom UEFA! Ne sme biti pirotehnike: Veliki apel kluba navijačima crveno-belih!

Zvezda je pod uslovnom kaznom UEFA! Ne sme biti pirotehnike: Veliki apel kluba navijačima crveno-belih!

Kurir pre 33 minuta
Opasno je i velike su kazne Zvezda uputila zvanično upozorenje navijačima pred meč protiv Pafosa

Opasno je i velike su kazne Zvezda uputila zvanično upozorenje navijačima pred meč protiv Pafosa

Dnevnik pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga Šampionafk crvena zvezdauefa champions league

Sport, najnovije vesti »

Sudijska komisija FSS: Nije bio penal za Zvezdu u Lučanima

Sudijska komisija FSS: Nije bio penal za Zvezdu u Lučanima

Danas pre 39 minuta
Alkaraz osvojio masters u Sinsinatiju nakon predaje Sinera

Alkaraz osvojio masters u Sinsinatiju nakon predaje Sinera

Danas pre 47 minuta
Zvezdino važno saopštenje pred Pafos: "Molimo sve zvezdaše..."

Zvezdino važno saopštenje pred Pafos: "Molimo sve zvezdaše..."

Sportske.net pre 28 minuta
Kobna greška Ilića u Lučanima - nije bio penal za Zvezdu!

Kobna greška Ilića u Lučanima - nije bio penal za Zvezdu!

Sportske.net pre 43 minuta
Nekadašnji igrač Partizana u Atini: Pecarski potpisao za AEK! Šteta: Još jedan evroligaški as propušta EuroBasket 2025!

Nekadašnji igrač Partizana u Atini: Pecarski potpisao za AEK! Šteta: Još jedan evroligaški as propušta EuroBasket 2025!

Hot sport pre 47 minuta