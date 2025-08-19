Prenos, crvena zvezda - Pafos: Šokantna dešavanja na Marakani!

Crvena zvezda i Pafos igraju prvu utakmicu plej-ofa za plasman u UEFA Ligu šampiona, a prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

Screenshot / TV Arena sport 30' - Dva šuta, dva gola za Kiprane. Koji imaju oko 30% vremena loptu u svom posedu. Surovost fudbala. Ali, nema šta, majstorski pogoci, u oba navrata. 29' - Gol za Pafos, Bruno, glavom za 0:2! 27' - Bune se Zvezdini fudbaleri, pada Olanjinka posle borbe za loptu u presingu kod suparničkog kaznenog prostora. Ali, faula nema. Ipak, crveno-beli opet dolaze u posed vrlo brzo (i, još jednom, loše dodavanje okončava njihov napad). 24' - Na