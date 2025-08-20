U odličnom raspoloženju: Ministar Gajić posetio košarkašku reprezentaciju Srbije i poslao moćnu poruku (foto)

Večernje novosti pre 30 minuta
U odličnom raspoloženju: Ministar Gajić posetio košarkašku reprezentaciju Srbije i poslao moćnu poruku (foto)

Ministar sporta Zoran Gajić posetio je, u društvu predsednika Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojše Čovića, našu seniorsku reprezentaciju uoči poslednjeg treninga pred prijateljsku utakmicu sa Slovenijom.

FOTO: KSS Nakon uvodnih reči selektora Svetislava Pešića, igračima se obratio ministar Gajić. - Želim vam mnogo sreće i zdravlja, da se niko ne povredi. Moj naklon što ste se odazvali da igrate za reprezentaciju Srbije jer veoma dobro znam koliko utakmica imate tokom sezone i kakav je kalendar. Veliko poštovanje i zahvalnost u ime sportske javnosti i države Srbije što su uopšte došli da igraju, rekao je ministar Gajić u obraćanju reprezentativcima. Reprezentacija
