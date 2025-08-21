Srbija „pokazala zube“ protiv olimpijskog šampiona

Danas pre 10 minuta  |  M. L.
Srbija „pokazala zube“ protiv olimpijskog šampiona

Odbojkaši Srbije nisu uspeli da iznenade olimpijske šampione, ali nisu ni razočarali.

Francuska je večeras u „Palati pobede“ u Kanu pobedila našu selekciju – 3:1, po setovima 25:19, 25:15, 26:28 i 25:17, posle 109 minuta igre. Drugi susret između ove dve selekcije igra se u četvrtak od 17.00 časova. Odbojkaši Srbije se iz Francuske vraćaju u petak, 22. avgusta. Srbija će, u okviru priprema za SP učestvovati i na tradicionalnom međunarodnom turniru u Krakovu od 29. do 31. avgusta. Svetsko prvenstvo je na programu od 12. do 28. septembra u Kezon
