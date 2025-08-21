Srbija ubedljivo pobedila Sloveniju u generalnoj probi pred Evrobasket, Pešić najavljuje konačni spisak

Srbija ubedljivo pobedila Sloveniju u generalnoj probi pred Evrobasket, Pešić najavljuje konačni spisak

Košarkaši Srbije završili pripreme sa sedam pobeda, dominacija u poslednjoj utakmici i najava konačnog spiska za Evropsko prvenstvo.

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju sa 106:72 u poslednjoj pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo koje počinje 27. avgusta. Utakmica je odigrana u prepunoj Beogradskoj areni, a Srbija je završila pripreme sa svih sedam pobeda, pokazujući dominaciju od samog starta.

Najefikasniji u pobedi Srbije bili su Nikola Jović sa 18 poena, Bogdan Bogdanović sa 14, Nikola Milutinov sa 11, dok su Nikola Jokić i Tristan Vukčević postigli po 10 poena. Srpski plejmejker Vasilije Micić odigrao je prvu pripremnu utakmicu, dok je Luka Dončić predvodio Sloveniju sa 17 poena.

Selektor Svetislav Pešić istakao je da je utakmica bila važna provera, da je tim ispunio plan i najavio da će konačni spisak igrača za Evropsko prvenstvo objaviti u nedelju. Kapiten Bogdan Bogdanović naglasio je spremnost i respekt prema Slovencima, dok je publika uživala u susretu najvećih košarkaških zvezda.

Košarka Evropsko prvenstvo Slovenija Beogradska Arena Evrobasket Bogdan Bogdanović Nikola Milutinov Nikola Jokić Tristan Vukčević

