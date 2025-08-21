Čović za RTS: Micićev status zavisi od meča sa Slovenijom

Čović za RTS: Micićev status zavisi od meča sa Slovenijom

Predsednik KSS-a Nebojša Čović je prilikom gostovanja u Dnevniku RTS-a naveo da su reprezentativci Srbije vrlo koncentrisani i profesionalni iz dana u dan tokom pripremnog perioda, te da vlada odlična hemija i međusobna povezanost.

Košarkaši Srbije večeras od 20.00 u "Beogradskoj areni" igraju poslednji pripremni meč pred Evropsko prvenstvo. Rival je Slovenija, a publika željno iščekuje prvu zvezdu ekipe Luku Dončića. "Ideja je da navijači vide našu ekipu, da nam prenesu energiju, ali ovo je samo još jedna od trening utakmica, tj. poslednja. U nedelju se putuje, tako da očekujem spektakl u 'Areni' ", rekao je predsednik KSS-a Nebojša Čović. Prilikom posete ekipi, uvideo je kakva je atmosfera
