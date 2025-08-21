Spektakl u Areni pred put na Evrobasket - Srbija i Jokić na Sloveniju i Dončića

BEOGRAD - Košarkaška reprezentacija Srbije odigraće poslednju pripremnu utakmicu pred Evrobakset protiv selekcije Slovenije u Beogradskoj areni. Meč počinje u 20 časova.

Ostalo je još šest dana do prve utakmice srpske reprezentacije na Evrobasketu, a pre toga u generalnoj probi odmeriće snage sa Dončićevom Slovenijom. Meč koji svi željno iščekuju. Srbija je u dosadašnjih šest pripremnih duela zabaležila sve pobede. Najpre je odigrala protiv Poljske i Bosne i Hercegovine susrete zatvorene za javnost, da bi potom ostvarila trijumfe na turniru na Kipru, a onda i u Nemačkoj. Selektor Pešić će za ovaj meč moći da računa na Vasilija