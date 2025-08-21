Haos usred Amerike! Srpski teniser vikao "Vamos", a onda je Kanađanin poludeo (video)

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale turnira u Vinston Sejlemu, pošto je u noći između srede i četvrtka posle dva seta pobedio Kanađanina Gabrijela Dijaloa 6:4, 6:2.

Foto: Profimedia Meč je obležio i veliki incident, kada je Međedović ušao u ozbiljan sukob sa Dijaloom . Naime, tokom jednom poena viknuo je srpski teniser "Vamos" i burno proslavio svoj poen i uzimanje gema, pa je na pauzi Kanađanin imao i te kako šta da mu kažem. - Ti si igrač kome je teško uzeti brejk, morao sam da proslavim", rekao mu je Hamad i izvinio se što je bio preglasan pri proslavi. Hamad Medjedovic and Gabriel Diallo exchange words over a break point
