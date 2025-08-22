Posle meča Srbija – Slovenija, Sekulić odredio putnike na Evrobasket

Danas
Košarkaška reprezentacija Slovenije doživela je težak poraz od Srbije u Beogradu (106:72), na zajedničkoj „generalnoj probi“ za Evropsko prvenstvo.

Posle poraza od Orlova selektor Slovenije Aleksandar Sekulić odredio je spisak igrača koji će zaigrati na Evrobasketu. Na kontinentani šampionat putuju: Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić, Edo Murić, Alen Omić, Martin Krampelj, Mark Padjen, Robert Jurković, Luka Ščuka, Rok Radović i Leon Stergar. „Zmajčeki" će biti stacionirani u Poljskoj, a rivali u grupi D biće im ekipa domaćina, Francuska, Belgija, Island i Izrael.
"Od koga da uzmemo medalju?! Srbije, Nemačke, Francuske...?!" Đanmarko Poceko digao glas pred Eurobasket: "Niko nije pokazao poverenje u nacionalni tim!"

Evropski šampioni stižu oslabljeni na EP

Branioci titule idu u ovom sastavu: Selektor Španije objavio konačan spisak putnika na Evrobasket

Skariolo objavio spisak Španije za Evrobasket: NBA as i braća Ernangomez predvode tim

Skariolo presekao: Ovo je konačan spisak Španije za Eurobasket!

Neporaženoj Srbiji ocena "vrlo dobar" - Pešiću slaba "četvorka", Jović najbliži "petici"

Drama zvana Janis, posrnula Španija i opasna Italija - ne zaboravite BiH i Džikićevu Gruziju

