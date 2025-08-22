Posle meča Srbija – Slovenija, Sekulić odredio putnike na Evrobasket

Košarkaška reprezentacija Slovenije doživela je težak poraz od Srbije u Beogradu (106:72), na zajedničkoj „generalnoj probi“ za Evropsko prvenstvo.

Posle poraza od Orlova selektor Slovenije Aleksandar Sekulić odredio je spisak igrača koji će zaigrati na Evrobasketu. Na kontinentani šampionat putuju: Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić, Edo Murić, Alen Omić, Martin Krampelj, Mark Padjen, Robert Jurković, Luka Ščuka, Rok Radović i Leon Stergar. „Zmajčeki“ će biti stacionirani u Poljskoj, a rivali u grupi D biće im ekipa domaćina, Francuska, Belgija, Island i Izrael. Od njih četiri