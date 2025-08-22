Svetislav Pešić nema dilema oko sastava Srbije za Evrobasket

Košarkaši Srbije pobedili su u Beogradu sa 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) selekciju Slovenije.

Selektor Srbije Svetislav Pešić je bio zadovoljan posle susreta, koji je bio poslednji uoči Prvenstva Evrope. – Utakmica koja nam je važna, mi smo u procesu priprema za EP. Mislim da smo dovoljno trenirali. Fokus je bio na našoj igri i zbog publike. Igrali smo veoma ozbiljno, čestitao sam igračima, Ispunili smo plan, igrali smo i odbranu i napad. To je bilo dosta dobro. Slovenija nije bila na takvom nivou. Dosta su oslabljeni. Ne bavimo se protivnicima, bavimo se