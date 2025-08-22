Branilac titule na evrobasketu oslabljen: Ovo je tim Španije koji je odredio Skariolo

Dnevnik pre 1 sat
Branilac titule na evrobasketu oslabljen: Ovo je tim Španije koji je odredio Skariolo

Selektor košarkaša Španije Serđo Skariolo objavio je konačan spisak od 12 igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Na spisku su: Đosep Puerto, Serhio de Larea, Haime Pradilja, Mario Sent-Superi, Ćavi Lopez Arostegi, Santi Adama, Dario Brizuela, Santi Justa, Huančo Ernangomez, Vili Ernangomez, Đoel Para i Jamkuba Sima. Branilac titule prvaka Evrope ide na EP značajno oslabljen, bez povređenih Lorenca Brauna, Usmana Garube i Alberta Abaldea. Španija će na EP igrati u Grupi C na Kipru, sa domaćinom, Italijom, Gruzijom, Grčkom i Bosnom i Hercegovinom. Četiri prvoplasirane selekcije
