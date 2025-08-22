Novak Đoković specijalan gost na bejzbol meču u Njujorku: Malo rukavica, malo reket

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronows
Novak Đoković specijalan gost na bejzbol meču u Njujorku: Malo rukavica, malo reket

Novak Đoković u noći između nedelje i ponedeljka, po srednjeevropskom vremenu, kreće u borbu za novi naslov šampiona Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država (24. avgust - 7. septemnbar), a dok ne sačeka startni meč sa jednim od domaćih tenisera, između treninga, ide na sve strane i privlači pažnju publike i medija.

Noćas je to uradio kao počasni gost na bejzbol meču lokalnog Njujorka i Bostona, sa specijalnom dužnošću da izvede prvi pič. Malo je reći da je izazvao oduševljenje publike, ali i igrača oba tima, jer nemaju često čast da se rukuju i slikaju sa jednim od najboljih sportista sveta svih vremena. "Hvala teniskoj legendi Novaku Đokoviću što je bacio ceremonijalni prvi pič!", zahvalili su se i pohvalili, putem društvenih mreža, marketing predstavnici domaćih Jenkija
