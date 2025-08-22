Crni scenario za Srbiju od koga svi strepe: Bliži se početak Eurobasketa, a ovo ne valja i svi se plaše...

Košarkaška reprezentacija Srbije furiozno je odradila pripremni period i u prijateljskim okršajima isprašila sve selekcije sa dvocifrenom razlikom.

Predvođeni Nikolom Jokićem, Bogdanom Bogdanovićem, Nikolom Jovićem kao i ostalim našim reprezentativcima, Srbije je u četvrtak veče u prepunoj Beogradskoj areni, demolirala selekciju Slovenije (106:72) i tako još jednom potvrdila ozbiljnost ali i zacrtani cilj - zlato na Eurobasketu (27. do 14. septembra). Srbija je delovala zastrađujuće moćno na svim tim utakmicama, ali prevelika euforija bi po ko zna koji put, mogla da košta, već projektovanog favorita za