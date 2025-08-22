Luka debitovao u lučanima, pa produžio ugovor: Zarić u Zvezdi do 202. godine

Kurir
"Veoma sam zadovoljan što sam potpisao novi ugovor sa Crvenom zvezdom i zahvalan sam upravi kluba na pruženoj prilici.

Mnogo se stvari promenilo od prethodnog potpisa 2023. godine. Debitovao sam za prvi tim Zvezde, kao i za seniorsku ekipu Grafičara. To me podstiče da još više radim", naveo je Luka Zarić (16), a preneo sajt kluba. Srpski krilni napadač ponikao je u omladinskoj školi Crvene zvezde, a sezonu je započeo u ekipi Grafičara. Za prvi tim Crvene zvezde debitovao je 15. avgusta u utakmici Super lige Srbije protiv Mladosti iz Lučana.
Danas pre 12 sati
Kurir pre 7 minuta
Sportski žurnal pre 27 minuta
Kurir pre 42 minuta
Kurir pre 47 minuta
Sport klub pre 3 sata