Luka debitovao u lučanima, pa produžio ugovor: Zarić u Zvezdi do 202. godine

"Veoma sam zadovoljan što sam potpisao novi ugovor sa Crvenom zvezdom i zahvalan sam upravi kluba na pruženoj prilici.

Mnogo se stvari promenilo od prethodnog potpisa 2023. godine. Debitovao sam za prvi tim Zvezde, kao i za seniorsku ekipu Grafičara. To me podstiče da još više radim", naveo je Luka Zarić (16), a preneo sajt kluba. Srpski krilni napadač ponikao je u omladinskoj školi Crvene zvezde, a sezonu je započeo u ekipi Grafičara. Za prvi tim Crvene zvezde debitovao je 15. avgusta u utakmici Super lige Srbije protiv Mladosti iz Lučana. "Kada su u pitanju moje karakteristike,