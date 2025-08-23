Pešićevih '12 žigosanih': Pohod Srbije na evropsko košarkaško zlato

BBC News pre 12 minuta | Grujica Andrić - BBC novinar

REUTERS/Brian Snyder Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović dosad su zajedno osvojili dve olimpijske medalje sa Srbijom, a sada imaju priliku da to urade i na Evropskom prvenstvu

„Igra!"

Poruka je koja je kružila po čet grupama ljubitelja košarke u Srbiji pošto se Nikola Jokić, najbolji srpski i svetski košarkaš, našao na širem spisku selektora Svetislava Pešića pred Evropsko prvenstvo.

Sada je i zvanično - Jokić će predvoditi 'orlove', kako glasi nadimak srpske selekcije, u pohodu na evropsko zlato od 27. avgusta u Letoniji.

Na sajtu Košarkaškog saveza Srbije objavljeno je da je selektor Svetislav Pešić odredio 12 igrača za Evrobasket, a među njima je i Vasilije Micić, za koga se strahovalo da možda neće igrati zbog povrede.

Kičma tima je na igračima koji su na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. osvojili bronzanu medalju.

Toj ekipi je sada pridodat Tristan Vukčević, a u reprezentaciju se posle godinu dana pauze vratio i Stefan Jović, iskusni plejmejker španske Valensije.

Prethodni put je za Srbiju nastupao na Svetskom prvenstvu u Manili 2023. i osvojio je srebro.

Srbiju će na Evrobasketu predstavljati: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Sa šireg spiska otpali su Nikola Tošić, Dejan Davidovac, Balša Koprivica, a od ranije i Uroš Trifunović i Alen Smailagić.

„Uvek na kraju pripremnog perioda dolazi ono što za trenera nije lako.

„Ovog puta je stvarno bilo teško doneti odluku kojih 12 putuje na Evropsko prvenstvo", rekao je Pešić za sajt KSS.

Kaže da su igrači koji neće igrati na EP „prihvatili da je tim iznad svih nas" i da je zato „ponosan na njih".

„Trening je važan jer da nije, ne bismo toliko trenirali, ali je još važnije trenirati međuljudske odnose i mi to radimo svakodnevno.

„To je kvalitet koji nam uvek može pomoći i ovoga puta i na EP", kaže trofejni stručnjak.

Od početka priprema, Srbija je odigrala sedam prijateljskih mečeva i sve je dobila ubedljivo.

Pobeđene su selekcija Bosne i Hercegovine, Poljske, Grčke, Kipra, Češke, Nemačke i Slovenije.

„Ovo je tim sa ogromnim iskustvom, individualnim i timskim znanjem", rekao je Svetislav Pešić na konferenciji na početku priprema.

Evrobasket opisao je kao „ipak najjače takmičenje", poredeći ga sa Mundobasketom i Olimpijskim igrama.

„Sada imamo mnogo veću konkurenciju i veći broj timova koji će se boriti za medalje - osam, devet ili čak 10 ekipa", dodao je.

Pred prijateljsku utakmicu sa Slovenijom 21. avgusta u Beogradu, Pešić je govorio i o očekivanjima.

A onda su zaista velika - ne samo u Srbiji, već mnogi 'orlove' svrstavaju u red najvećih favorita za zlatnu medalju.

„Ne priča se o rezultatima, jer kada se mnogo priča o rezultatima, kada su prevelika očekivanja, obično nema ni rezultata.

„Tako da se mi bavimo igrom", rekao je Pešić novinarima na poslednjem treningu srpskog tima u Beogradu.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Dve najveće zvezde Srbije i Slovenije u duelu: Nikola Jokić i Luka Dončić

Evrobasket počinje 27. avgusta i završava se 14. septembra, a zemlje domaćini su Letonija, Finska, Poljska i Kipar.

Srbija je u grupi A i mečeve će igrati u letonskoj prestonici Rigi, gde će biti ogranizovana i cela eliminaciona faza i završnica turnira.

Protivnici u grupnoj fazi će joj biti domaćin Letonija, Portugal, Estonija, Turska i Češka.

„Naša grupa je najjača ili jedna od najjačih, imamo tu domaćina Letoniju, a Turska je isto u našoj grupi i vrlo je ozbiljan kandidat za medalju", kaže selektor Pešić.

„Imamo jedan cilj - da dobro radimo i uradimo sve ono što od nas zavisi.

„Da napravimo dobru atmosferu i svaki dan načinimo korak više", poručio je ranije.

Šta se promenilo od Olimpijskih igara?

REUTERS/Stephanie Lecocq Slavlje srpskih košarkaša posle osvajanja bronzane medalje u Parizu dugo će se pamtiti

Zdravlje

Iako je Srbija u gotovo najjačem sastavu otišla u Pariz, nedostajali su joj dvojica mladih imenjaka.

Ovog puta Pešić ima više sreće, jer nijedan kandidat za odlazak u Rigu nema veće probleme sa povredama.

Nikola Jović, krilo Majami Hita koje je imalo važnu ulogu u osvajanju svetskog srebra u Manili, putovao je sa timom na Olimpijske igre, ali tamo gotovo da i nije igrao zbog povrede skočnog zgloba.

Stefana Jovića, nekadašnjeg plejmejkera Crvene zvezde koji je protekle dve sezone nastupao u Valensiji, u Parizu nije bilo „iz porodičnih razloga“, dok je na Filipinima kao povratnik u nacionalni tim bio jedan od ključnih igrača u osvajanju srebrne medalje.

„Bila je to interna šala mene i Bogdana (Bogdanovića) da će u Manili biti moj poslednji ples, ali uz priču sa njim i selektorom doneo sam odluku da ipak ovo bude moj poslednji ples", ispričao je Jović posle objavljivanja spiska.

„Presrećan sam što sam ovde“, dodao je.

KIMIMASA MAYAMA/EPA-EFE Nikola Jović bio je otkrovenje na Svetskom prvenstvu u Manili i mogao bi da bude veliko pojačanje za Pešićev tim

Nova lica

Bivši igrač Partizana, Tristan Vukčević, izborio se za sedište u avionu za Rigu, posle solidne sezone u Vašington Vizardsima, ali i glasina da bi mogao da nastupa za Grčku.

Ostala trojica bivših igrača Partizana, Alen Smailagić, Balša Koprivica i Uroš Trifunović, ipak nisu uspeli da budu među 12.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Tristan Vukčević u borbi protiv Martina Krampelja tokom prijateljskog duela Srbije i Slovenije u beogradskoj Areni

Novi klubovi

Samo četiri igrača iz olimpijskog tima Srbije ostala su tamo gde su i bila godinu dana ranije: Nikola Jokić, Nikola Jović, Dejan Davidovac i Nikola Milutinov.

Vasilije Micić Eurobasket dočekuje kao povratnik u Evroligu, pošto ga je Hapoel iz Tel Aviva vratio iz NBA lige, doveo u Izrael i učinio najplaćenijim košarkašom u Evropi.

Marko Gudurić je posle osvajanja Evrolige sa turskim Fenerbahčeom odlučio da ode u milansku Olimpiju, a Ognjen Dobrić se u Crvenu zvezdu vratio tik pred početak olimpijskog turnira.

Aleksa Avramović je u Pariz stigao kao bek Partizana, posle turnira je otišao u moskovski CSKA, a danas je igrač Dubaija, novog učesnika Evrolige.

Kapiten Bogdan Bogdanović nije menjao zemlju i ligu, ostao je u NBA, ali je posle gotovo pet sezona u Atlanti početkom 2025. otišao u Los Anđeles Kliperse.

Filip Petrušev pred Olimpijske igre nosio dres Olimpijakosa iz Atine, ali je veći deo sezone posle Pariza proveo u Crvenoj zvezdi kao pozajmljen igrač, a u julu ove godine potpisao je za Dubai.

Vanja Marinković, kapiten Partizana, uoči olimpijskog turnira nosio je dres španske Baskonije.

Jokićeva era čeka pozlatu

Ono što se već godinama ne menja je dominacija Nikole Jokića, a u prethodnoj sezoni završio je drugi u glasanju za najkorisnijeg igrača u NBA ligi, što je zvanje koje je tri puta dosad osvajao.

Uprkos tome, košarkaši i stručnjaci iz lige ga često nazivaju „najboljim igračem na svetu", a prošle sezone je prvi put u karijeri završio sa dvocifrenim brojem poena, skokova i asistencija u proseku.

„Sledećih nekoliko dana će biti mnogo piva, verovatno", rekao je sa osmehom srpski centar posle završetka sezone i poraza njegovog Denvera u Oklahomi.

I bilo ga je, raftinga, posete Kini, nekoliko konjskih trka i nekoliko suza pošto je njegovo grlo prvo prošlo kroz cilj na trci u Subotici.

REUTERS/Evelyn Hockstein Nikola Jokić bi u Letoniji mogao da zagrize medalju drugačijeg sjaja

Činilo se da se dobro provodi i ne mari previše za pitanje koje su mnogi u Srbiji postavljali već mesecima:

„Hoće li Jokić igrati na evropskom?“.

Odgovor je stigao na selektorovom spisku, pa su očekivanja navijača brzo prešla put od „možemo do medalje“ do „idemo po zlato“.

Na Olimpijskim igrama u Parizu bio je najbolji strelac, skakač, asistent i kradljivac lopti od svih košarkaša, Srbiji je za dlaku izmaklo finale posle tesnog poraza od Amerike, ali je osvojena bronza.

Sada se mnogi nadaju da će Orlovi iskoristiti vrhunac Jokićeve karijere i osvojiti prvu zlatnu medalju posle 23 godine.

Somborac je dosad sa nacionalnim timom osvojio olimpijsko srebro (2016) i bronzu, ali je i podbacio na Svetskom prvenstvu u Kini 2019, kada je Srbija bila među najvećim favoritima za titulu, a završila je na petoj poziciji.

Rekordi kapitena Bogdanovića

CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE Bogdan Bogdanović, kapiten reprezentacije Srbije, kreće u pohod na šestu medalju u nacionalnom dresu

Reprezentativno zlato nedostaje i Bogdanu Bogdanoviću, iako bolje od svih drugih u Pešićevom timu zna kako se osvajaju medalje.

Pre 12 godina je debitovao za nacionalni tim kod selektora Saše Đorđevića na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, tada mu je izmakla medalja, ali se kasnije pet puta peo na pobedničko postolje.

Kapiten Orlova ima dva srebra na svetskim prvenstvima (2014. u Španiji i 2023. na Filipinima), po jedno na evropskim prvenstvima (2017. u Turskoj) i olimpijskim igrama (2016. u Riju), uz prošlogodišnju bronzu iz Pariza.

U Francuskoj je postao i najbolji strelac u istoriji reprezentacije, računajući period od 2006. godine, od kada Srbija nastupa pod tim nazivom.

Nedostaje mu 20 utakmica da postane lider i u broju odigranih mečeva, kojih je dosad sakupio 74, pa taj rekord u Letoniji neće moći da obori.

Posle finala u Istanbulu 2017. i poraza desetkovane Srbije od Slovenije više su ostale upamćene Bogdanovićeve suze od srebrne medalje, koja je u tom sastavu bila veliki uspeh.

„Siguran sam da ćemo doći u bolju poziciju jednog dana za zlato“, rekao je Bogdan tada.

Vreme je.

Pešićev 'poslednji ples'

Mnogi su mislili i da je vreme za kraj karijere selektora Svetislava Pešića, posebno posle dve medalje u Manili i Parizu.

„Poslednji ples“, govorili su, aludirajući na popularni dokumentarni film o oproštaju Majkla Džordana od Čikago Bulsa.

Ali, stručnjak rodom iz Pirota prošlog leta produžio je ugovor do kraja septembra 2025, pa bi Evrobasket zaista mogao da bude njegov poslednji ples na klupi Orlova, posle dva uspešna mandata i četiri medalje.

„Nije bilo nikakvih pregovora, više su to bili razgovori, jer sam mislio da sam svoje obaveze prema srpskoj košarci završio, ali nikad ne reci nikad“, kazao je Pešić posle produženja saradnje.

Popularni Kari će tokom grupne faze u Rigi proslaviti 76. rođendan, ali u njegovom ugovoru postoji i opcija produžetka.

Ko sme da se opkladi da će u Letoniji odigrati poslednji ples?

Pogledajte kako je izgledao doček Orlova na Aerodromu „Nikola Tesla" posle Svetskog prvenstva na Filipinima:

