Napoli pobedom krenuo u odbranu titule, Vanja na klupi (video)

Remi Đenove i Lećea

Fudbaleri Napolija pobedili su na gostujućem terenu Sasuolo 2:0 u prvom kolu italijanske Serije A. Strelci za Napoli bili su Skot Mektominej u 17. i novajlija Kevin de Brujne u 57. minutu. Sasuolo je od 79. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Ismael Kone. Vanja Milinković Savić meč je presedeo na klupi Napolitanaca. U narednom kolu Napoli će dočekati Kaljari, dok će Sasuolo gostovati Kremonezeu. Đenova i Leće su u Đenovi odigrali 0:0.