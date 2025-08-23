Pavlović strelac u porazu Milana od Kremonezea (foto, video)

Roma pobedila Bolonju

Fudbaleri Kremenozea pobedili su na gostujućem terenu Milan 2:1, u prvom kolu italijanske Serije A. Jedini gol za Milan postigao je srpski reprezentativac Strahinja Pavlović u prvom minutu nadoknade poluvremena. Golove za Kremoneze postigli su Federiko Baskiroto u 28. i Federiko Bonacoli u 61. minutu. U narednom kolu Milan će gostovati Lećeu, dok će Kremoneze dočekati Sasuolo. Roma je na svom terenu u Rimu pobedila Bolonju 1:0 golom Veslija Fransa u 53. minutu.