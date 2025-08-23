Šok! Teniska legenda odabrala favorite za Ju-Es open

Kako se bliži početak Ju-Es Opena, teniski svet bruji od prognoza, a svoje viđenje podelio je i legendarni Patrik Mekinro.

FOTO: Tanjug/AP Za razliku od većine stručnjaka koji u najžešćoj konkurenciji za titulu vide trojac Siner – Alkaraz – Đoković, Mekinro ima drugačiji pogled na situaciju. On veruje da bi ovogodišnji šampion mogao da dođe iz redova domaćih igrača. "Mislim da turnir u Njujorku neće osvojiti ni Siner, ni Alkaraz, ni Đoković. Tipujem na jednog američkog tenisera. Neću vam reći ime, vi sami procenite“, izjavio je Mekinro. Inače, Janik Siner ulazi u turnir kao branilac