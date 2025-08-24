Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Danas pre 13 sati  |  Beta
Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je peto mesto na Evropskom prvenstvu za igračice do 16 godina, pošto je u Piteštiju pobedila selekciju Italije 70:66 (9:11, 19:19, 21:22, 21:14).

Selekcija Srbije je ovom pobedom obezbedila i plasman na Svetsko prvenstvo za igračice do 17 godina, koje će od 11. do 19. jula 2026. godine biti održano u Češkoj. Najefikasnija kod reprezentacije Srbije u meču protiv Italije bila je Anastasija Jovanov sa 15 poena, uz devet skokova. Jovana Ilić je dodala 12 poena i pet skokova, dok je Nada Maksimović zabeležila 10 poena i 10 skokova. Kod selekcije Italije najefikasnija je bila Isabel Hasan sa 22 poena, uz devet
