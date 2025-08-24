Tri reči koje je Đoković poručio samom sebi pre početka Ju-Es opena

Četvorostruki prvak Ju-Es opena Novak Đoković učestvovao je u zanimljivoj akciji pred početak američkog grend slema gde je, uz ostale zvezde, napisao poruku upućenu samom sebi.

Novo izdanje Ju-Es opena, ista ambicija za Novaka Đokovića - 25. grend slem. Đoković dolazi na Otvoreno prvenstvo SAD, koji je poslednji put osvajao 2023. godine. Pred sam početak je na cedulji napisao poruku samom sebi, uključivši se u akciju sa ostalim učesnicima. "Fokusiraj i produži", napisao je Novak. Đoković u prvom kolu igra protiv domaćeg tenisera Lernera Tijena od jedan čas posle ponoći po srednjeevropskom vremenu. Prethodno je poražen u prvom kolu miks