Vaterpolisti Srbije osvojili srebro na Evropskom prvenstvu

Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije, uzrasta do 18 godina, osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u rumunskoj Oradei.

U finalu su poraženi od selekcije Crne Gore rezultatom 9:13. Srpski vaterpolisti nisu uspeli da pariraju dominantnoj Crnoj Gori, koja je vodila tokom celog meča. Iako su u poslednjoj četvrtini pokušali da sustignu protivnike, velika razlika stvorena u prve tri deonice bila je nedostižna. Najefikasniji igrač u timu Srbije bio je Luiđi Canepa sa impresivnih šest postignutih golova. Sa druge strane, u pobedničkom timu Crne Gore istakli su se Danilo Stupar, Strahinja