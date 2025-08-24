Sabalenka u drugom kolu Ju-Es opena

Sabalenka u narednoj fazi čeka Ruskinju Polinu Kudermetovu, 64. na VTA listi

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se večeras u drugo kolo Otvorenog prvenstva SAD, pošto je u Njujorku savladala švajcarsku igračicu Rebeku Mašarovu sa 7:5, 6:1. Beloruskinja, koja u Njujorku brani titulu osvojenu prošle godine, pobedila je 109. igračicu sveta za sat i 21 minut. Prva je do brejka u meču došla Mašarova u petom gemu, ali je već u narednom Sabalenka uzvratila i stigla do izjednačenja. Ključni trenutak u prvom setu dogodio se u 12. gemu,