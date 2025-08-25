Đoković pred meč sa svjadom: „Može da odigra meč života, ali ja sam spreman“

Novak Đoković je rutinski otvorio ovogodišnji US Open pobedom u prvom kolu, a već u narednom meču ga čeka novi američki izazov – Zakari Svjada.

Srbin ističe da ga poznaje od ranije jer su nekoliko puta trenirali zajedno, ali dodaje da će se maksimalno pripremiti za ovaj duel. – Mislim da smo jednom igrali, ali nisam siguran, svakako ga znam od ranije. Bio je jedan od perspektivnih američkih tenisera, trenirali smo dok je bio mlađi. Ipak, domaći igrači uvek imaju vetar u leđa zbog publike, mogu da odigraju meč života jer nemaju šta da izgube. Zato ću uraditi domaći zadatak i biti potpuno spreman – poručio