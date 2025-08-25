Smart i saigrači se izblamirali: ‘Fudbalska’ reprezentacija ih nadigrala i propisno obrukala! Dani odluke za srpskog asa: Serija A zove – Šta činiti!?

Košarkaški svet bio je zatečen kada je Urugvaj ostvario istorijsku pobedu protiv Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 86:85 na startu FIBA AmeriCupa 2025.

Južnoamerički tim je pokazao izvanrednu borbenost i koncentraciju, čime je savladao favorizovane Amerikance i izjednačio se sa njima na 1-1 u grupi A. Santijago Veskovi predvodio je Urugvaj sa 24 poena, dok je Hoakin Rodriges dodao 23 poena i osam skokova, i to kao igrač bez kluba, što dodatno ističe veličinu uspeha.