Smart i saigrači se izblamirali: ‘Fudbalska’ reprezentacija ih nadigrala i propisno obrukala! Dani odluke za srpskog asa: Serija A zove – Šta činiti!?

Smart i saigrači se izblamirali: 'Fudbalska' reprezentacija ih nadigrala i propisno obrukala!
Hot sport pre 1 sat
Košarkaški svet bio je zatečen kada je Urugvaj ostvario istorijsku pobedu protiv Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 86:85 na startu FIBA AmeriCupa 2025.
Južnoamerički tim je pokazao izvanrednu borbenost i koncentraciju, čime je savladao favorizovane Amerikance i izjednačio se sa njima na 1-1 u grupi A. Santijago Veskovi predvodio je Urugvaj sa 24 poena, dok je Hoakin Rodriges dodao 23 poena i osam skokova, i to kao igrač bez kluba, što dodatno ističe veličinu uspeha. Uruguay UPSET Team USA in FIBA AmeriCup group stage, and this is how much it meant to them ( Via @courtside1891 ) pic.twitter.com/jKHbfnNykh —