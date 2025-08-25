Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu auru! (foto)

Izuzetno važan meč za ‘crveno-bele’! Fudbaleri Crvene zvezde će gostovati Pafosu u utorak od 21 sat, a Vladan Milojević je na Kipar poveo 24 igrača.

Na spisku su: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Tebo Učena, Veljko Milosavljević, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Šavi Babika, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Piter Olanjinka, Bruno Duarte, Šerif Endiaje, Marko Arnautović. Pafos je dosta iznenađujuće dobio prvi meč u Beograd usa 2:1, pa ništa osim pobede Zvezdi
