Kurir saznaje! Ogromno pojačanje za Zvezdu pred revanš na Kipru: Ovo će oduševiti Delije!

Izveštač Kurira sa Kipra - Aleksandar Radonić Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 časova igraju najvažniju utakmicu u ovom delu sezone, protiv Pafosa na Kipru.

Ulog je plasman u Ligu šampiona, a Crvena zvezda nema povoljan rezultat iz prvog meča, pošto je u Beogradu poražena sa 2:1. Prema saznanjima Kurira Crvena zvezda će za drugu utakmicu protiv Pafosa biti jača za Marka Arnautovića. Prošle nedelje pustili smo informaciju da se na snažnog napadača ozbiljno računa za revanš i da bi mogao biti tajni adut trenera Vladana Milojevića. Marko Arnautović proteklih dana trenirao je punim intenzitetom, radio bez problema, tako da