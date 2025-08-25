Trener Pafosa optimista: Ne plašimo se Zvezde! Uvereni smo da možemo u Ligu šampiona

Kurir pre 2 sata
Trener Pafosa optimista: Ne plašimo se Zvezde! Uvereni smo da možemo u Ligu šampiona

Trener Pafosa Huan Karlos Karsedo sa određenom dozom optimizma dočekuje revanš plej-ofa Lige šampiona protiv Crvene zvezde.

Tima sa Kipra je u prvoj utakmici slavio u Beogradu 2:1 i tako stekao prednost uoči revanša koji se igra u utorak od 21 čas. "Zahvalni smo što smo ovde gde smo, srećni smo i zbog naših navijača. Svesni smo da će biti teže nego što je bilo u prvom meču. Poštujemo rivala, ali se ne plašimo. Uvereni smo da možemo da se kvalifikujemo za Ligu šampiona", rekao je Karsedo. Novinare je interesovao stav španskog trenera o tome da su za revanš spremni Marko Arnautović i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Nemanja Nedović i zvanično saznao svoju sudbinu: Klub se…

Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Nemanja Nedović i zvanično saznao svoju sudbinu: Klub se oglasio oko ljubimca Delija!

Hot sport pre 16 minuta
Krunić i Duarte od starta, Arnautović i Radonjić čekaće šansu s klupe

Krunić i Duarte od starta, Arnautović i Radonjić čekaće šansu s klupe

Sportski žurnal pre 1 minut
Ovo zanima sve zvezdaše! Da li je Marko Arnautović spreman za Pafos? Milojević izneo sve na sto!

Ovo zanima sve zvezdaše! Da li je Marko Arnautović spreman za Pafos? Milojević izneo sve na sto!

Kurir pre 2 sata
Milojević saopštio ono što su navijači Zvezde dugo čekali: „Svi su spremni, igrači su svesni uloga“

Milojević saopštio ono što su navijači Zvezde dugo čekali: „Svi su spremni, igrači su svesni uloga“

Nova pre 1 sat
Milojević otkrio da li su Arnautović i Radonjić spremni za Pafos

Milojević otkrio da li su Arnautović i Radonjić spremni za Pafos

B92 pre 2 sata
Rade Krunić vodi Zvezdu u Ligu šampiona? ''Sad imam dodatni motiv!''

Rade Krunić vodi Zvezdu u Ligu šampiona? ''Sad imam dodatni motiv!''

Sportske.net pre 2 sata
Uprava zvezde ne žali novac za prolaz Premije crveno-belima ako prođu Pafos zadivljujuće, a ima i dodatna motivacija

Uprava zvezde ne žali novac za prolaz Premije crveno-belima ako prođu Pafos zadivljujuće, a ima i dodatna motivacija

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga ŠampionaKiparfk crvena zvezdapafos

Sport, najnovije vesti »

Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Danas pre 47 minuta
Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Danas pre 22 minuta
Vladan Milojević: „Nikad se nisam branio, niti srljao sa napadima“

Vladan Milojević: „Nikad se nisam branio, niti srljao sa napadima“

Danas pre 1 sat
Zavirite na prvi trening reprezentacije Srbije pred Evrobasket: Aleksa i Dobrić „namestili ruku“ VIDEO

Zavirite na prvi trening reprezentacije Srbije pred Evrobasket: Aleksa i Dobrić „namestili ruku“ VIDEO

Nova pre 1 minut
Treći bolan rastanak - Zvezda okončala saradnju sa Nedovićem!

Treći bolan rastanak - Zvezda okončala saradnju sa Nedovićem!

Sportske.net pre 16 minuta