Sport klub pre 42 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Jake premije: Evo koliko uprava Zvezde plaća igračima ulazak u LŠ

Uprava Crvene zvezde dodatno je motivisala igrače uoči revanša plej-ofa za Ligu šampiona protiv Pafosa (utorak, 21.00), obećane su jake premije u slučaju nadoknade minusa iz Beograda i plasmana u eltno UEFA takmičenje.

Prema saznanjima Sport kluba, igrači koji iznesu najveći teret dobiće po 100.000 evra ako se eliminiše Pafos! Kao dodatni vid motivacije tu je i obećanje o premiji od po 120.000 evra ako se prolaz ostvari efektno, pobedom dva ili više razlike posle 90 minuta – bez drame u
