Zvezda otputovala na Kipar, u avionu svi najjači aduti!

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su na Kipar gde ih u utorak od 21 čas očekuje revanš utakmica plej-ofa za plasman u Ligu šampiona protiv tamošnjeg prvaka Pafosa.

Crveno-beli su u prvoj utakmici na "Marakani" poraženi sa 2:1, a tada trener Vladan Milojević nije mogao da računa na suspenndovane Radeta Krunića i Rodrigaa, te povređene Nemanju Radonjića i Marka Arnautovića. Sada su svi oni sa ekipom i biće u protokolu za najvažniji meč u sezoni. Put Kipra krenulo je 24 igrača. Na spisku su: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Tebo Učena, Veljko