Haos na meču Medvedeva (video)

Sportski žurnal pre 38 minuta
Haos na meču Medvedeva (video)

Posle drame, iako poražen publici je bacio čak šest reketa

Bivši broj jedan na ATP listi završio je godinu na najvećim turnirima sa samo jednom ostvarenom pobedom, pošto je u nedelju uveče na Ju-Es openu poražen od Bedžamena Bonzija 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4. Iako je u trećem setu uspeo da se vrati u meč u haotičnim okolnostima, u petom setu je dva puta gubio svoj servis. Posle rukovanja sa Bonzijem, publici je bacio čak šest reketa. Meč između Medvedeva i Bonzija u nedelju uveče nije bio lišen drame. Francuz je delovao
