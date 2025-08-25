Frka na kipru pred Zvezda - Pafos! Domaćinima uopšte nije svejedno!

Večernje novosti pre 23 minuta
Frka na kipru pred Zvezda - Pafos! Domaćinima uopšte nije svejedno!

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, navijači crveno-belih mogu da sa optimizmom čekaju taj meč. Sa druge strane, Kipranima baš i nije svejedno...

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, "delije" su dobile sjajnu vest - em su se najveće letošnje pojačanje Marko Arnautović, kao i Nemanja Radonjić, dovoljno oporavili da sa ekipom krenu na revanš, em se u tim vraćaju Rodrigao i Krunić, koji zbog kartona nisu mogli da igraju u prvom susretu. Naravno, povratak tako važnih članova srpskog prvaka unose nemir u kiparsku ekipu... Priznanje o tome je, samo delimično, moglo da se
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan…

Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta
Uspešno završen Festival sportskog filma na Zlatiboru! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje…

Uspešno završen Festival sportskog filma na Zlatiboru! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta
Smart i saigrači se izblamirali: ‘Fudbalska’ reprezentacija ih nadigrala i propisno obrukala! Lanetov sin progovorio o…

Smart i saigrači se izblamirali: ‘Fudbalska’ reprezentacija ih nadigrala i propisno obrukala! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta
Uf, evo zašto je Novak tražio tajm-aut: Srpski as se mučio sa nezgodnom povredom! Lanetov sin progovorio O prelasku iz zvezde…

Uf, evo zašto je Novak tražio tajm-aut: Srpski as se mučio sa nezgodnom povredom! Lanetov sin progovorio O prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta
FOTO Novakovi rekordi za večnost: Fenomen kojim ne može da se pohvali nijedan drugi teniser

FOTO Novakovi rekordi za večnost: Fenomen kojim ne može da se pohvali nijedan drugi teniser

Nova pre 3 minuta
Dobre vesti za sve navijače Zvezde: Pogledajte koje igrače je Milojević poveo na Kipar na meč sezone

Dobre vesti za sve navijače Zvezde: Pogledajte koje igrače je Milojević poveo na Kipar na meč sezone

Nova pre 38 minuta
Đokovićeva faza karijere kada svakim mečom obori rekord - protiv Tijena ušao u istoriju

Đokovićeva faza karijere kada svakim mečom obori rekord - protiv Tijena ušao u istoriju

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaDelijeLiga ŠampionaMarakanaTanjugKiparfk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Olga Danilović napredovala na WTA listi

Olga Danilović napredovala na WTA listi

Danas pre 23 minuta
Film o treneru Dejanu Milojeviću proglašen najboljim na festivalu sportskog filma na Zlatiboru

Film o treneru Dejanu Milojeviću proglašen najboljim na festivalu sportskog filma na Zlatiboru

Zoom UE pre 38 minuta
Surduličani pali u finišu: Radnik - Železničar (P) 1:2 VIDEO

Surduličani pali u finišu: Radnik - Železničar (P) 1:2 VIDEO

Vranje news pre 3 minuta
Uspešno završen Festival sportskog filma na Zlatiboru! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje…

Uspešno završen Festival sportskog filma na Zlatiboru! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta
Neviđena scena na Amerikupu: Igrači se potukli – Kao da smo gledali mma spektakl, a ne košarkaški meč! Lanetov sin progovorio…

Neviđena scena na Amerikupu: Igrači se potukli – Kao da smo gledali mma spektakl, a ne košarkaški meč! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 3 minuta