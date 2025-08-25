Frka na kipru pred Zvezda - Pafos! Domaćinima uopšte nije svejedno!

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, navijači crveno-belih mogu da sa optimizmom čekaju taj meč. Sa druge strane, Kipranima baš i nije svejedno...

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, "delije" su dobile sjajnu vest - em su se najveće letošnje pojačanje Marko Arnautović, kao i Nemanja Radonjić, dovoljno oporavili da sa ekipom krenu na revanš, em se u tim vraćaju Rodrigao i Krunić, koji zbog kartona nisu mogli da igraju u prvom susretu. Naravno, povratak tako važnih članova srpskog prvaka unose nemir u kiparsku ekipu... Priznanje o tome je, samo delimično, moglo da se