Senzacija na Ju-Es openu! Gren slem šampion izbačen sa turnira

ŠAMPION Ju-Es opena iz 2021. godine je završio takmičenje u Njujorku.

FOTO: Tanjug/AP Danil Medvedev je izbačen u prvom kolu posle poraza od Benžamena Bonzija u nestvarnom meču - 6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4. Potpuni haos vladao je na "Luj Armstrong" stadionu tokom duela između Rusa i Francuza. U trenucima kada je Medvedev bio na rubu eliminacije, pri vođstvu Bonzija 2-0 i meč lopti, nastala je "ludnica". Daniil Medvedev was visibly upset after a camera person walked on the court at match point. pic.twitter.com/5wnVf2GSFm — ESPN (@espn)